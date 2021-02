L’Azerbaïdjan et le Pakistan discutent de la coopération dans le domaine de la défense, de la sécurité et militaire

Islamabad, 10 février, AZERTAC

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Pakistan, Ali Alizadé, s’est entretenu avec le général Nadeem Raza, président du Comité interarmées des chefs d'état-major du Pakistan.

Nadeem Raza a souligné que la victoire de l'Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique et la libération de ses terres avaient été saluées au Pakistan et a présenté ses félicitations à l'ambassadeur à cette occasion. Il a déclaré que le Pakistan avait toujours soutenu la position juste de l'Azerbaïdjan dans le règlement du conflit. Se déclarant satisfait du développement des relations fraternelles entre les deux pays, le général Nadeem Raza a dit que les forces armées pakistanaises attachaient de l'importance à l'échange d'expérience avec les forces armées azerbaïdjanaises, aux exercices conjoints, aux visites mutuelles, à la poursuite et au renforcement de la coopération dans les domaines militaire, militaro-éducatif et militaro-technique, ajoutant que les efforts seraient intensifiés encore plus dans ce sens.

L'ambassadeur Ali Alizadé a donné des informations sur les dernières provocations de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et la situation actuelle dans la région à la suite de la déclaration conjointe du 10 novembre 2020. Evoquant que l'Azerbaïdjan et le Pakistan entretenaient des relations amicales et une coopération fondées sur des bases solides et reflétant la volonté des deux peuples frères, l'ambassadeur a mis en valeur l'importance du partenariat stratégique entre les deux pays dans les domaines de la défense, de la sécurité et militaire. Le diplomate a dit que la coopération dans ces domaines se développait constamment grâce aux efforts et aux approches positives des dirigeants des deux pays. Ali Alizadé a remercié le peuple et le gouvernement pakistanais, ainsi que des forces armées du pays ami et frère pour le soutien moral et politique du Pakistan à l’Azerbaïdjan pendant la Guerre patriotique.

Les parties ont échangé sur les efforts du Pakistan et de l'Azerbaïdjan pour assurer la paix et la stabilité dans la région, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun.