AirBaltic reprend ses vols vers certaines destinations

Vilnius, 17 février, AZERTAC

La compagnie aérienne lettonne AirBaltic envisage de reprendre ses vols à destination de Munich et Oslo en mars, de Londres en avril et de Dublin, Dubrovnik et Tallinn en juin.

Selon les médias lituaniens, la compagnie continue de voler de Vilnius vers cinq destinations différentes - Amsterdam, Berlin, Kiev, Paris et Riga - pour effectuer le transport aérien nécessaire avec les pays baltes en hiver.

Selon les statistiques de cette année, la compagnie aérienne a transporté 195 000 passagers depuis la Lituanie en 2020, soit 63% de moins qu'en 2019.