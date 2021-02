Il existe un grand potentiel pour développer davantage les relations de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Iran

Bakou, 17 février, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 17 février une délégation menée par le président de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère de l'Assemblée consultative islamique de la République islamique d'Iran, Mujtaba Zunnuri.

Ayant salué la délégation, le ministre Djeyhoun Baïramov a déclaré que cette visite contribuerait au développement des relations de haut niveau entre les deux pays. Le ministre a souligné que les liens historiques, culturels et religieux entre l’Azerbaïdjan et l’Iran constituaient les fondements de la coopération bilatérale. Il a été noté que l'Iran avait toujours soutenu la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, l'inviolabilité de ses frontières, surtout son soutien à tous les niveaux pendant la Guerre patriotique était très apprécié par l'État et le peuple azerbaïdjanais.

Présentant ses félicitations à l'Etat et au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la Grande Victoire, Mujtaba Zunnuri a mis en valeur le soutien de l'Iran à la position équitable de l'Azerbaïdjan.

Il a exprimé ses condoléances aux familles des martyrs qui étaient morts pendant la Guerre patriotique et au peuple azerbaïdjanais, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Il a été souligné qu'il existait un grand potentiel pour développer encore davantage les relations de coopération bilatérale. Il a également été indiqué que les parlements peuvent contribuer à l'élargissement de ces relations.

Il a été déclaré que sur fond de nouvelle situation et de nouvelles opportunités dans la région, les deux pays pourraient promouvoir un certain nombre de projets de coopération. La coopération entre les deux Etats au niveau international a également été évoquée avec satisfaction.

Les parties ont aussi échangé des vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.