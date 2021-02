Coronavirus : la Turquie assouplira les restrictions en mars

Istanbul, 18 février, AZERTAC

En Turquie, la reprise des cours dans les écoles, l'assouplissement des restrictions concernant les week-ends et les limites d'âge, l'ouverture de cafés et restaurants devrait commencer en mars. L'assouplissement des restrictions s'appliquera conformément à la réduction du nombre de contaminations dans les provinces du pays et des vaccinations, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan après une réunion du Conseil des ministres du pays.