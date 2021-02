Ankara a accueilli le 1er Forum du monde turcique sur la météorologie

Ankara, 19 février, AZERTAC

Ankara a accueilli ce vendredi le 1e Forum du monde turcique sur la météorologie.

Le forum a été marqué par la présence du vice-président turc Fuat Oktay et du Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov.

Lors du forum, dédié au 84e anniversaire de la fondation de la Direction générale de la météorologie de Turquie, les discussions ont porté sur l'expansion des activités conjointes des organismes de météorologie des pays turcophones sur les plateformes internationales.

Le forum a débuté par des discours du ministre azerbaïdjanais de l'Écologie et des Ressources naturelles, Moukhtar Babaïev, du ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Bekir Pakdemirli, des responsables des organismes compétents du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan et de la République turque de Chypre du Nord.

Puis, le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a pris la parole.

Le message adressé par président turc Recep Tayyip Erdogan a été lu au forum.

Ensuite, le vice-président de la République de Turquie, Fuat Oktay, a prononcé un discours.

Le forum s’est soldé par la prise d’une décision relative à la mise en place de l’Union météorologique du monde turcique.