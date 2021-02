La vaccination massive contre le Covid-19 lancée à Pékin

Pékin, 22 février, AZERTAC

La vaccination massive de la population est lancée à Pékin dans le cadre du programme de vaccination contre le Covid-19 en Chine.

Les résidents de Pékin âgés de 18 à 59 ans peuvent être vaccinés gratuitement en postulant à l'avance.

Les vaccins des sociétés chinoises Sinopharm et Sinovac sont utilisés pour la vaccination. Plus de 40 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que la Turquie, le Pakistan, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Serbie, la Hongrie, l'Indonésie et le Brésil, ont commandé des vaccins à ces sociétés chinoises pour la campagne de vaccination de la population.

Rappelons que le vaccin CoronaVAC, produit par la société chinoise Sinovac, est utilisé dans la vaccination contre le Covid-19 en Azerbaïdjan, qui avait débuté le 18 janvier.