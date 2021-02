Des produits azerbaïdjanais sont exposés au Salon international à Dubaï

Bakou, 22 février, AZERTAC

Des produits azerbaïdjanais sont exposés au Salon international de l'Agroalimentaire Gulfood 2021 à Dubaï.

Avec le soutien du Fonds de promotion de l'exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et du ministère de l'Economie, 15 entreprises azerbaïdjanaises présentent leurs produits, tels que des tomates, des noisettes, du caviar, des jus de fruits, des confiseries, du thé et d'autres produits dans un seul pavillon « Made in Azerbaijan », a-t-on appris auprès du ministère de l'Economie.

Le Salon international Gulfood 2021 durera jusqu'au 25 février.