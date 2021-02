Coronavirus : le secteur du tourisme finlandais perd 7 milliards d'euros

Stockholm, 24 février, AZERTAC

Le secteur du tourisme finlandais a subi des milliards de pertes en raison de la pandémie de coronavirus. Selon le ministère finlandais de l'Économie et de l'Emploi, le secteur touristique du pays a perdu 7 milliards d'euros en 2020.

En raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions imposées, les frais de voyage des citoyens en Finlande ont été réduits de plus de 40%. Au total, les touristes nationaux et étrangers ont dépensé 9,3 milliards d'euros en Finlande en 2020, soit environ 7 milliards d'euros de moins qu'en 2019.