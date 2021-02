Bakou, 25 février, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris part ce jeudi à la cérémonie d'attribution des logements aux familles des martyrs et des mutilés de guerre dans le complexe résidentiel dans le bourg de Ramana de la capitale azerbaïdjanaise.

Le chef de l'Etat a visité le complexe où il s'est familiarisé avec les conditions mises en place.

Le président azerbaïdjanais a été informé que 30 immeubles de neuf étages avaient été construits dans le complexe. Le complexe, qui compte 1 512 appartements au total, est équipé de toutes les infrastructures sociales nécessaires. Une école, un jardin d'enfants et un club ont été construits dans le quartier. Selon les programmes approuvés par le décret présidentiel signé en janvier dernier, plus de 11 000 familles de martyrs et de mutilés de guerre ayant besoin de l'amélioration des conditions de logement recevront des appartements et des maisons privées en 2021-2025.

Après avoir visité le complexe résidentiel, le président Ilham Aliyev a rencontré un groupe de membres des familles des martyrs et de mutilés de guerre.

Le président de la République a prononcé un discours devant eux.

La rencontre s'est terminée par la prise de photos souvenir.