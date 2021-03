L'OMS : la pandémie de coronavirus sera vaincue début 2022

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Le « cycle du coronavirus » se poursuivra en 2021, mais la pandémie pourrait prendre fin au début de 2022, a déclaré le directeur de la branche régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Europe, Hans Kluge, selon le Die Welt.

« L'année 2021 restera dans les mémoires comme une autre année covid. Mais ce sera prévisible et gérable. L'année 2020 est entrée dans l'histoire comme une année d'incertitude scientifique et politique. Maintenant, nous en savons plus sur la maladie. À l'heure actuelle, nous avons des outils, des programmes de diagnostic et des vaccins. La pandémie prendra fin au début de 2022. Cependant, cela ne signifie pas que le virus va disparaître », a ajouté Hans Kluge.

Il a souligné l'importance de la « solidarité européenne » et d'une répartition équitable des vaccins entre les régions pour mettre fin à la pandémie.