Le pape François entame une visite en Irak

Le Caire, 5 mars, AZERTAC

Le pape François a entamé une visite historique en Irak.

Accompagnée de 75 journalistes et de milliers d'agents de sécurité, la visite historique est la première visite du chef de l’église catholique à Bagdad.

À l'aéroport de Bagdad, le Pape a été accueilli par le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi. Au cours de la visite de trois jours, le pape François visitera l'église de Bagdad, les mosquées de Najaf et de Mossoul, et rencontrera des chefs religieux chiites et sunnites irakiens.

La sécurité a été renforcée à Bagdad et dans les villes qu'il visitera. Le pape visitera également la cité antique d'Ur, où le prophète Abraham est né, et rencontrera le grand ayatollah Ali Sistani, chef des chiites d'Irak.