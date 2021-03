Le président Ilham Aliyev a félicité les femmes azerbaïdjanaises pour la Journée internationale des femmes

Bakou, 6 mars, AZERTAC

Les femmes azerbaïdjanaises ont rendu, depuis des siècles, des services sans précédent dans la préservation de nos valeurs culturelles, qui reflètent notre identité nationale, et ont toujours constitué un appui moral fiable de notre société, a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé aux femmes azerbaïdjanaise pour la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars.

En tant que participantes actives dans l'édification de la nation, les femmes ont résisté à toutes les épreuves et rempli leurs devoirs avec honneur, grâce à la force morale inépuisable qu'elles ont hérité de leurs prédécesseurs dévoués, militants et fiers ayant profondément marqué notre histoire, pour accroître le potentiel socio-économique, culturel et scientifique de notre pays.

Faisant preuve de courage et de persévérance, la femme azerbaïdjanaise avait élevé une génération qu'elle a envoyée au front avec des prières et dont elle attendait le retour avec la nouvelle de la victoire et qui aime chaque centimètre carré de notre pays. La plus grande contribution à notre État-nation est sans doute cette jeune génération, dont l'héroïsme et la bravoure dans la Guerre patriotique de quarante-quatre jours ne seront jamais oubliés. C'est cette génération courageuse a vu de sa naissance l'Azerbaïdjan libre et indépendant, qui a une part exceptionnelle dans le rétablissement de la justice, la libération du Karabagh de l'occupation après une longue attente et la joie infinie de la victoire pour notre fier peuple.

« J'honore une fois de plus la mémoire de nos braves enfants qui se sont sacrifiés en défendant nos terres, je transmets mes meilleurs vœux aux mères et aux épouses des martyrs, aux épouses de nos militaires ayant perdu leur santé dans les combats, aux mères des soldats qui ont élevé des enfants honnêtes pour notre pays.

Je crois que la femme azerbaïdjanaise, spirituellement riche, qui se distingue par sa détermination à édifier et son activité socioculturelle, continuera à apporter des valeurs élevées à la vie de notre société, écrira de nouvelles pages lumineuses dans notre histoire de l'indépendance avec ses réalisations dans la grande période d'édification à venir », lit-on dans le message de félicitations.