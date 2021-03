L'Indonésie remercie l'Azerbaïdjan de lui avoir apporté de l’aide humanitaire pour surmonter les conséquences du séisme

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Conformément aux instructions du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, une aide humanitaire de 50 000 dollars américains a été apportée, d’après un arrêté du Cabinet des ministres azerbaïdjanais, à l'Indonésie par l'intermédiaire de la Croix-Rouge indonésienne pour surmonter les conséquences du séisme survenu sur l'île de Sulawesi le 15 janvier.

La Croix-Rouge indonésienne a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev ainsi qu’au peuple azerbaïdjanais pour l’aide humanitaire apporté, a-t-on appris auprès du service de presse du ministère des Affaires étrangères.

Il est à noter qu’un séisme de magnitude 6,2 s’était produit le 15 janvier sur l'île de Sulawesi, faisant 27 morts et plus de 600 blessés. Environ 100 maisons avaient été endommagées et 10 maisons complètement détruites à la suite de la catastrophe naturelle.