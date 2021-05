Mehriban Aliyeva : Bien que Heydar Aliyev ne soit pas avec nous aujourd'hui, ses idées vivent et ses intentions se réalisent

Bakou, 10 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication liée au 98e anniversaire de la naissance du leader national Heydar Aliyev.

L'AZERTAC présente cette publicaion:

« Aujourd'hui, c'est le 98e anniversaire de la naissance de Heydar Aliyev, un génie qui a consacré toute sa vie au service de l'Azerbaïdjan natal. Il a préféré à tout son amour infini pour sa patrie, pour les gens qu'il voulait voir heureux dans un Azerbaïdjan indépendant, prospère et puissant. Bien que Heydar Aliyev ne soit pas avec nous aujourd'hui, ses idées vivent et ses intentions se réalisent. Plus important encore, son rêve sacré est devenu réalité, nos terres occupées depuis près de 30 ans ont été libérées sous le commandement du Président de la République d'Azerbaïdjan et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev. Je commémore respectueusement la mémoire inoubliable du grand dirigeant Heydar Aliyev. Je souhaite la paix, la tranquillité et la prospérité à notre pays ».