Vœux du président de la République aux Azerbaïdjanais pour l’Aïd el-Fitr

Bakou, le 11 mai 2021.

Chers compatriotes,

Je vous félicite chaleureusement à l’occasion de l’Aïd el-Fitr et je vous transmets à tous mes souhaits et vœux les plus sincères.

Le mois du Ramadan, qui incarne les sentiments les plus sublimes et les nobles intentions, et inculque des valeurs morales élevées telles que la charité et le partage, touche à sa fin. Pendant ce mois béni, au cours duquel le Saint Coran a été révélé, chaque musulman éprouve la joie des bonnes actions, de la compassion et de la miséricorde, ayant l'opportunité de s'acquitter avec dignité de ses devoirs et responsabilités consciencieux devant Allah.

L'Azerbaïdjan, l'un des centres historiques et culturels du monde musulman, est l'un des rares endroits où des membres de différentes religions et confessions ont vécu dans la paix, la solidarité et la coopération interreligieuses ont existé pendant des centaines d'années. L'Islam, qui a toujours appelé à la paix, à l'humanisme, à la fraternité et à l'égalité, a joué un rôle exceptionnel dans l'établissement du climat de tolérance, de la coexistence démocratique, de l'unité et de l'harmonie fondés sur le respect mutuel et la confiance dans notre société, qui se distingue par sa diversité ethnique et culturelle. À l'heure actuelle, garantir la liberté de conscience et de religion, les relations entre l'État et la religion conformément à la tradition historique progressiste et aux normes du droit international, la promotion et l'encouragement de nos valeurs nationales et morales figurent parmi les principales priorités de notre politique d'État.

Chers frères et sœurs,

Je me joins aux prières que vous faîtes pour la prospérité et le progrès de notre pays pendant ces jours du mois saint du Ramadan, qui renforce davantage l'unité de notre peuple et devient une célébration de la richesse spirituelle et morale, je commémore respectueusement la mémoire immortelle des fils héroïques de la patrie qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Je suis convaincu que notre peuple reconnaissant glorifiera toujours leurs noms sacrés et ne manquera jamais d’attention envers les familles des martyrs et les anciens combattants.

Encore une fois, je vous félicite ainsi que tous nos compatriotes vivant dans différentes parties du monde, je souhaite du bonheur à vos familles, beaucoup de nourriture et des bénédictions à vos tables.

Je souhaite bonne fête à vous et à tous nos compatriotes vivant dans différents points du monde, présente mes vœux de bonheur à vos familles, ainsi que d’abondance à vos foyers.

Qu’Allah agrée votre jeûne, vos prières et vos intentions !

Joyeux Aïd el-Fitr !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan