Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre biélorusse de la Défense VIDEO

Bakou, 18 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi 18 mai le ministre de la Défense de la République du Bélarus, Viktor Khrenin.

Le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que cette visite serait couronnée de succès et constituerait une occasion pour discuter en détail des questions liées à la coopération militaire. Le chef de l'Etat a évoqué la récente visite du président Alexandre Loukachenko en Azerbaïdjan et a souligné que lors de la visite du président biélorusse en Azerbaïdjan des discussions approfondies avaient eu lieu sur un vaste programme de relations bilatérales et la coopération militaro-technique entre les deux pays. Le chef de l’Etat a fait part de l'intention de son pays de continuer à travailler ensemble dans cette direction ainsi que dans tous les autres domaines.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a déclaré : « J'ai invité les entreprises biélorusses à participer à la restauration des terres libérées de l'Azerbaïdjan. Je vais vous montrer les photos prises dans ces territoires. Elles montrent clairement l’ampleur du vandalisme et de la destruction dans ces terres qui étaient sous occupation pendant près de 30 ans. Autant que je sache, il y a déjà un intérêt à participer à la reconstruction des zones libérées. Dans un proche avenir, une délégation conduite par le ministre azerbaïdjanais de l'Agriculture se rendra au Bélarus. Cependant, nous continuerons à travailler activement ensemble et à nous soutenir dans tous les autres domaines. Je suis convaincu que les discussions et les échanges de vues avec vos confrères azerbaïdjanais seront utiles pour élargir la coopération dans le domaine militaire.

Le ministre biélorusse de la Défense Viktor Khrenin a dit que l'Azerbaïdjan était un pays ami et un allié traditionnel de son pays et avait toujours joué un rôle important dans la politique régionale et internationale.

« Nous vous remercions pour votre soutien au niveau international et politique au Bélarus. Nous saluons également tous les accords sur la cessation de toutes les hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabagh. Nous sommes convaincus que, sous votre direction, cela jettera une bonne base pour le développement futur de la région et le renforcement de la paix dans votre pays », a dit le ministre biélorusse de la Défense.