L'école supérieure du pétrole de Bakou entame une coopération avec l'Université Duke d’Amérique

Bakou, 20 mai, AZERTAC

L'école supérieure du pétrole de Bakou (ESPB) a entamé une coopération avec l'Université Duke d’Amérique.

Ainsi, le nouveau programme de l’école de management de projets (SPM) de l’Ecole supérieure du pétrole de Bakou sera mis en œuvre conjointement avec l'Université Duke.

L’Université Duke délivrera un certificat international en 7 modules dans le cadre du programme SPM, qui débutera les 21 et 23 mai. Le programme comprend les modules suivants: « Managing projects », « Scheduling and cost control », « Risk management », « Agile&Lean », « Project leadership », « Management and communication », « Contract management », « Negotiation’s skills for project managers » ou bien « PMP exam preparation », a-t-on appris auprès de l’Ecole supérieure du pétrole de Bakou.