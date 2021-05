Le président Ilham Aliyev reçoit le PDG et d'autres responsables de Signify VIDEO

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi 25 mai le président-directeur général de Signify, Eric Rondolat, et d'autres responsables de la société.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur la mise en œuvre des projets réalisés par la société d’éclairage Signify en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev s'est déclaré satisfait du travail effectué par l'entreprise pour éclairer les rues de Bakou, Soumgaït et Chamakhy, marquant que ce travail revêtait une importance cruciale en termes de transport et de sécurité de la population.

Ayant exprimé sa gratitude pour le climat d’affaires et d’investissement établi en Azerbaïdjan, Eric Rondolat a informé le président Ilham Aliyev du travail effectué par son entreprise dans le pays, évoquant que les travaux s’étaient terminés à Bakou et Soumgaït, et étaient sur le point de s’achever à Chamakhy. Il a souligné que les nouvelles technologies appliquées avaient permis d'économiser 50 pour cent sur l'électricité dans ces projets, ajoutant que ces économies atteindraient 75 à 80% à l'avenir.

Le président Ilham Aliyev a souligné la nécessité de poursuivre les travaux en matière d’application de nouvelles technologies et a évoqué l'importance de concevoir des projets d'éclairage public à Gandja, Minguétchévir, Chéki, Guébélé, Chirvan et Lenkéran. Abordant les projets d'infrastructure mis en œuvre dans les territoires libérés, le chef de l'Etat a déclaré qu'un travail sérieux était en cours pour élaborer les plans général des villes de Choucha et Aghdam, et qu'il était opportun que la société Signify se joigne à ce processus au stade de l’élaboration des plans directeurs.

Les questions liées à la mise en œuvre de projets pilotes pour atteindre une productivité élevée dans la production légumière, la filière avicole et la pisciculture avec l'application de nouvelles technologies d'éclairage ont fait l’objet des discussions lors de l’entretien.