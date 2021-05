L’ICESCO lance un premier hackathon pédagogique

Le Caire, 25 mai, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) participe à l’organisation d’un hackathon pédagogique international intitulé : EDU-HACK : pour une éducation de qualité, en coopération avec l’Association des jeunes pour le développement durable (AJDD). Cet événement international s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux à même d’atteindre les objectifs de développement durable et promouvoir l’Agenda 2030, à travers la mise en œuvre d’initiatives et de projets novateurs en 2021.

L’EDU-HACK sera lancé en partenariat avec l’Université Hamad Bin Khalifa, l’Université internationale de Rabat (UIR), Maker Majlis, World Merit, Nobox Lab, Riyada Innovation, Mind Set News, Global Opportunities, School 1337 et l’initiative Isachamp. A travers ce programme, les partenaires fourniront une plateforme internationale qui abritera les jeunes entrepreneurs et acteurs du changement.

Ce programme international vise également à pousser les étudiants, les influenceurs en éducation et les innovateurs à réfléchir à la manière d’intégrer la technologie dans l’éducation, et à rendre les programmes éducatifs plus motivant et faciles à comprendre. Il convient de noter que l’EDU-HACK est une compétition internationale virtuelle ouverte aux jeunes du monde entier, dont les participants seront encadrés par un groupe de jeunes et de stagiaires formés au travail d’équipe et aux mécanismes d’innovation.

Cet évènement, qui est le premier de son genre, s’étalera sur 3 jours (21-23 mai 2021), et les lauréats seront sélectionnés parmi 200 participants issus de 60 pays sur la base de normes d’innovation et d’efficacité.

Aussi, les participants doivent faire face à de nombreux défis liés à l’éducation, notamment: l’alphabétisation, l’inclusion et la qualité, l’égalité des sexes, l’apprentissage efficace et l’éducation à la citoyenneté. Les organisateurs mettront à disposition des ressources humaines, des compétences globales et des experts en éducation pour orienter les équipes participantes, afin de présenter leurs idées devant le jury qui sélectionnera les lauréats. Ces derniers auront l’opportunité de présenter leurs idées et projets novateurs devant d’imminents partenaires, donateurs et investisseurs dans les domaines de la qualité et de l’innovation.