Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev intervient par visioconférence à la 74e session de l’Assemblée mondiale de la Santé VIDEO

Bakou, 31 mai, AZERTAC

La 74e session de l'Assemblée mondiale de la Santé portant sur « l'urgence de mettre fin à la pandémie de COVID-19 et sur la prévention d'une future pandémie en construisant un monde plus sain, plus sûr et plus juste » s’est tenue par visioconférence du 24 au 31 mai 2021.

À l'invitation du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est intervenu par visioconférence lors de la cérémonie de clôture de la session lundi 31 mai.

Il est à noter que les chefs d'État et de gouvernement de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l'Afghanistan, de l'Argentine, de la Malaisie, de l'Australie et du Bhoutan sont intervenus en tant qu'invités spéciaux lors de la cérémonie de clôture.