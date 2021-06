L'Azerbaïdjan et l'OMS ont échangé des vues sur les domaines de coopération possibles

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Jeudi 3 juin, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré Hande Harmanci, chef du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur la coopération mutuellement bénéfique et sur la coopération dans la lutte contre la pandémie de coronavirus entre l'OMS et l'Azerbaïdjan, rapporte dans un communiqué le service de presse du ministère des Affaires.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l'importance des visites en vue de développer la coopération et a évoqué l'importance de la visite du directeur régional dans la région. Le ministre a également informé son interlocuteur des travaux de restauration et de construction réalisés dans les régions azerbaïdjanaises libérées de l'occupation arménienne, ainsi que des projets futurs, et a mentionné la possibilité pour l'OMS et d'autres organisations des Nations Unies pour participer à des projets pour la restauration de ces régions.

Les parties ont échangé des vues sur les domaines possibles de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'OMS.