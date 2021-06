Coronavirus: plus de 2 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Le nombre de doses de vaccins administrées contre le Covid-19 dans le monde a dépassé les deux milliards. Plus de la moitié de doses des vaccins ont été administrées dans trois pays : en Chine, aux États-Unis et en Inde, selon l’agence de presse TASS.

Jusqu'à présent, 2,002 milliards de doses des vaccins anti-Covid ont déjà été administrées dans le monde entier. Plus de 700 millions d'entre elles ont été administrées en Chine et plus de 220 millions en Inde.

Le nombre de doses des vaccins administrées aux États-Unis est proche des 300 millions. Le président Joe Biden a déclaré que 63% des Américains âgés avaient reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19.

Les Seychelles (plus de 62%) et Israël (plus de 60%) sont leader dans le monde en termes de nombre de personnes entièrement vaccinées.