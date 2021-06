Le premier essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a pris fin

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le premier essai libre de la Formule 1 Grand Prix d’Azerbaïdjan a pris fin.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé cette course.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz et Charles Leclerc (Ferrari), George Russell et Nicholas Latifi (Williams), Sergio Perez et Max Verstappen (Red Bull Racing), Pierre Gasly et Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Esteban Ocon et et Fernando Alonso (Alpine), Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris et Daniel Ricciardo (McLaren), Mick Schumacher et Nikita Mazepin (Haas), Lance Stroll et Sebastian Vettel (Aston Martin) défendent les couleurs de leurs équipes.

Le premier essai libre a duré 1 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Le pilote de l’écurie Red Bull Racing, Max Verstappen, a remporté le premier essai libre de la Formule 1.

Charles Leclerc et Carlos Sainz (Ferrari) ont complété le trio de têtes.