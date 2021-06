L’Italie continue d’assouplir les restrictions liées à la pandémie

Rome, 14 juin, AZERTAC

En Italie, certaines restrictions liées à la pandémie de coronavirus ont été levées.

Parmi les régions où les restrictions ont été levées figurent l'Émilie-Romagne et le Piémont, la province autonome de Trentin, la région du Latium et des Pouilles, où se trouve la capitale Rome, ainsi que la Lombardie, l'un des épicentres de la pandémie, et sa ville centrale de Milan. En « zone blanche », le couvre-feu nocturne et les restrictions sur les restaurants en plein air sont, entre autres, levés.

Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a déclaré qu'il espérait que toute l'Italie serait déclarée « zone blanche » le 21 juin. Selon lui, tout le monde devrait faire preuve de solidarité pour réduire à zéro les décès liés au coronavirus, et à cet égard la campagne de vaccination devrait suivre son cours.