L’Azerbaïdjan et la Turquie signent la Déclaration de Choucha sur les relations d’alliance VIDEO

Choucha, 15 juin, AZERTAC

L’entretien en tête-à-tête des présidents azerbaïdjanais et turc, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, tenu ce mardi à Choucha, a été suivi par la cérémonie de signature de la Déclaration de Choucha sur les relations d’alliance entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Turquie.

La Déclaration de Choucha a été signée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan.