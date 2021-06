Le président turc a appelé toutes les personnes influentes de la région à accepter la victoire de l'Azerbaïdjan et à regarder vers l'avenir

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Nous invitons tous ceux qui ont de l'influence dans la région à voir la vérité, à accepter la victoire du peuple azerbaïdjanais et à regarder vers l'avenir. Après l'accord de cessez-le-feu, de nouvelles opportunités de coopération sont déjà apparues pour toutes les parties dans la région. Nous sommes les témoins les plus proches de la volonté de mes frères azerbaïdjanais dans cette affaire, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dans sa déclaration à la presse à Choucha le 15 juin.

En tant que Turquie, nous souhaitons orienter nos relations de voisinage géographique sur une coopération plus approfondie. Que l'Arménie tienne la main de solidarité qui lui est tendue de bonne foi et qu’elle fasse bon usage de l'opportunité de façonner ensemble un avenir commun. Nous avons mentionné une plateforme à six. Comme vous le savez, la Russie, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie et l'Iran figurent sur cette plateforme à six. Nous souhaitons que la région soit désormais une région de paix et de tranquillité avec la plateforme à six, a dit le président Recep Tayyip Erdogan.

Nous sommes prêts à toute sorte d’abnégation. Monsieur Poutine aussi ... Avec les initiatives à prendre dans ce sens, la région deviendra un havre de paix, a-t-il ajouté.