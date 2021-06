Le président turc: Nous envisageons d'ouvrir dans le plus bref délai un consulat général à Choucha

Bakou, 16 juin, AZERTAC

En tant que Turquie, nous envisageons d'ouvrir dans le plus bref délai un consulat général à Choucha, ville ancienne azerbaïdjanaise. Ainsi, nous veillerons à ce que nos activités dans la région soient menées plus rapidement et plus efficacement, a dit le président turc Recep Tayyip Erdogan dans sa déclaration à la presse à Choucha le 15 juin.

D'un autre côté, nous considérons le projet du Corridor de Zenguézour de l’Azerbaïdjan comme très important et nous le soutenons. Avec la mise en œuvre de ce projet, un nouveau corridor commun, d'Est en Ouest, sera ouvert à tous, ce qui revêt une importance cruciale, a souligné le président turc.