Déclaration de Choucha : L'Azerbaïdjan et la Turquie s’apporteront l’aide nécessaire en matière de défense conformément à la Charte des Nations Unies

Bakou, 16 juin, AZERTAC

A l'avis de l'une des Parties, en cas de menace ou d'agression par un ou plusieurs États tiers contre son indépendance, sa souveraineté, son intégrité territoriale, l'inviolabilité ou la sécurité de ses frontières internationalement reconnues, les Parties tiendront des consultations conjointes et prendront des initiatives en vertu des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies pour éliminer cette menace ou cette agression, et s’apporteront l'aide nécessaire conformément à la Charte des Nations Unies. L'ampleur et la forme de cette aide seront déterminées par des discussions urgentes, il sera décidé de répondre aux besoins de défense pour prendre des mesures conjointes et des activités coordonnées des organismes de force et de commandement des forces armées seront organisées.

Ces dispositions sont contenues dans la Déclaration de Choucha sur les relations d’alliance entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Turquie.

D’après la déclaration, les Conseils de sécurité de la République d'Azerbaïdjan et de la République de Turquie tiendront des réunions conjointes régulières sur les questions de sécurité nationale. Ces réunions se pencheront sur des questions d'intérêt national, de sécurité régionale et internationale affectant les intérêts des Parties.

« Les Parties continueront de déployer des efforts conjoints pour restructurer et moderniser les forces armées des deux pays frères conformément aux exigences modernes. Les Parties soutiendront les activités visant à normaliser la vie dans les régions libérées de l'occupation arménienne, sur la base du déminage des zones minées », stipule la déclaration.