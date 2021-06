Le président turc : La libération du Karabagh est l'événement le plus important des trente dernières années en Azerbaïdjan

Bakou, 16 juin, AZERTAC

La libération du Karabagh est l'événement le plus important des trente dernières années de l'Azerbaïdjan. Cette victoire a soigné une plaie saignante dans le Caucase et a créé une grande opportunité pour une paix et une stabilité durables dans la région, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours au Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan le 16 juin.

Evoquant la situation établie dans la région après la deuxième guerre du Karabagh, le président turc a dit : « Non seulement l'Azerbaïdjan, mais tous les pays de la région, y compris l'Arménie, bénéficieront de la paix et de la stabilité dans le Caucase. Nous sommes sincèrement prêts à faire notre part avec nos frères azerbaïdjanais pour le développement de la région, l'amélioration de la prospérité et l'instauration de la paix. »