L'OMS s'inquiète de la propagation rapide du coronavirus en Afrique

Vienne, 18 juin, AZERTAC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de l'intensification de la troisième vague du coronavirus en Afrique en raison de nouveaux variants.

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Afrique augmente en moyenne de 22% chaque semaine, a fait savoir Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Il est à noter que seulement 12 millions de personnes ont été complètement vaccinées contre le Covid-19 en Afrique. C'est moins d'un pour cent de la population du continent.

Selon l'OMS, la République du Congo, la Namibie et l'Ouganda ont le plus grand nombre de cas positifs depuis le début de la pandémie. En Afrique, le variant Delta du coronavirus a jusqu'à présent été confirmé dans 14 pays, et les variants Alpha et Beta dans 25 autres pays.