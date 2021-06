Le président Ilham Aliyev participe à l’inauguration de l’hôtel InterContinental VIDEO

Bakou, 18 juin, AZERTAC

L’hôtel InterContinental de Bakou a ouvert ses portes vendredi 18 juin.

La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

L'hôtel InterContinental compte 126 chambres de différentes catégories. Chaque chambre a toutes les conditions nécessaires pour que les clients se sentent le plus à l'aise possible. L'hôtel dispose des restaurants, salles de conférence et d'autres infrastructures qui seront mis à la disposition des touristes et des résidents de la capitale.

A l’hôtel il y a aussi une salle de vente du Centre Lamborghini de Bakou.