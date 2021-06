Le ministre Djeyhoun Baïramov s’entretient avec le secrétaire général du Conseil turcique à Antalya

Antalya, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu vendredi, à Antalya, avec le secrétaire général du Conseil turcique, Baghdad Amreev.

Lors de l’entretien tenu dans le cadre du Forum d’Antalya sur la diplomatie, Baghdad Amreev a salué la Déclaration de Choucha signée par les présidents azerbaïdjanais et turc. Il s'est dit convaincu que la Déclaration servirait à assurer la paix, la sécurité et à élargir la coopération dans la région.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les détails du prochain sommet du Conseil turcique, ainsi que sur les documents à préparer dans le cadre de l'événement de haut niveau.

Les discussions ont également porté sur les autres questions figurant à l'agenda du Conseil turcique, ainsi que les réunions qui se tiendront dans les prochains mois.

Le ministre Djeyhoun Baïramov, a remercié le Conseil turcique d’avoir soutenu la Déclaration de Choucha signée par les dirigeants azerbaïdjanais et turc. Le ministre a souligné que la signature de ce document était le résultat des relations étroites entre l'Azerbaïdjan et la Turquie et constituait un exemple de coopération et d'alliance.