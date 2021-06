Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre émirati de l’Economie VIDEO

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi 23 juin le ministre de l’Economie des Emirats arabes unis, Abdullah bin Touq Al Marri.

Le ministre émirati de l’Economie a transmis au chef de l’Etat azerbaïdjanais les salutations de Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes unis, de Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Emirats arabes unis, Souverain de Dubaï, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations du président des Emirats arabes unis, du vice-président et Premier ministre des Emirats arabes unis, Souverain de Dubaï et du prince héritier d’Abou Dhabi et a demandé de leur transmettre les siennes.

Abdullah bin Touq Al Marri a dit qu'il était heureux d'effectuer sa première visite officielle en Azerbaïdjan depuis sa prise de fonctions en juillet dernier.

Il a été évoqué lors de l’entretien que les relations politiques entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis étaient à un niveau élevé et se développaient avec succès, et il a été souligné avec satisfaction que les deux pays se soutenaient mutuellement au sein des institutions internationales et sur le plan bilatéral.

Quant aux relations économiques, il a été déclaré qu’une coopération réussie s’effectuait dans le domaine concerné et que les exportations de l'Azerbaïdjan vers les Émirats arabes unis avaient augmenté. En outre, dans l'esprit du partenariat des deux pays, l'importance d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement, d'augmenter les échanges commerciaux et d'élargir les liens commerciaux dans les années à venir a été mise en valeur.