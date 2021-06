Coronavirus: 19% de la population vaccinée en Azerbaïdjan

Bakou, 23 juin, AZERTAC

En Azerbaïdjan, 19% de la population est complètement vaccinée contre le Covid-19, selon le site koronavirusinfo.az.

Rappelons que plus de 3 millions de doses du vaccin anti-Covid ont été administrées en Azerbaïdjan. Environ deux millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin et plus d’un million d’autres ont été entièrement vaccinées. Les vaccins CoronaVac, Vaxzevria, Spoutnik V et Pfizer sont utilisés dans la campagne de vaccination.