La coopération entre l’AZERTAC et le quotidien China Daily entre dans une nouvelle étape

Pékin, 24 juin, AZERTAC

Le quotidien chinois China Daily a publié la lettre de félicitations de l'AZERTAC, une agence amie, rédigée à l'occasion de son 40e anniversaire.

Dans la lettre de M. Aslan Aslanov, président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, vice-président de l’OANA, adressée à Zhou Shuchun, rédacteur en chef de China Daily, il est souligné que les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Chine, fondées sur des siècles, se développent actuellement avec succès dans tous les domaines. Les présidents Ilham Aliyev et Xi Jinping attachent une importance particulière au renforcement de la coopération entre les deux pays. À cet égard, les médias ont des responsabilités importantes. La coopération entre l’AZERTAC et le China Daily, entrée dans une nouvelle phase, apporte une contribution significative au renforcement de l'amitié entre les deux pays et les deux peuples.

La base des relations de l’AZERTAC avec le China Daily a été posée en 2018 lors du premier sommet des médias de l'Organisation de coopération de Shanghai à Pékin. Lors d'une réunion avec la direction du journal, les parties ont convenu d'élargir leurs relations. Outre l'échange d'informations, les parties ont mis en œuvre un certain nombre de projets efficaces et productifs, notamment des programmes de formation pour les journalistes. Le prix « Partenaire média international honoraire 2019 » a été décerné par le China Daily à l’AZERTAC pour son échange actif d'informations entre les deux pays et sa participation active aux projets mis en œuvre par le quotidien chinois.