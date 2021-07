Le président Ilham Aliyev pose la première pierre de la Zone de libre-échange d’Alat, accorde une interview à la chaîne AzTV VIDEO

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à la cérémonie de pose de la première pierre de la Zone de libre-échange d’Alat.

Le président du Conseil d’administration de l’organisme compétent de la Zone de libre-échange d’Alat, Valeh Alesguérov, a informé le chef de l’Etat des travaux effectués.

Il a été déclaré que la Zone de libre-échange d'Alat couvre une superficie totale de 850 hectares. La conception de 60 hectares de la superficie totale de la zone de libre-échange s’est déjà terminée et les travaux de construction y sont lancés et des mesures nécessaires ont été prises pour créer toutes les infrastructures.

La mise en œuvre de ce projet apportera non seulement de grands dividendes économiques à l'Azerbaïdjan, mais renforcera également la position du pays dans la région, augmentera l'importance stratégique de la République d’Azerbaïdjan, qui joue un rôle important dans les couloirs de transport de transit Est-Ouest et Nord-Sud. La création de cette zone franche favorisera la croissance des recettes publiques et budgétaires, l’attirance de nouveaux investissements.

Le président de la République a posé la première pierre de la Zone de libre-échange d’Alat.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a accordé une interview à la chaîne de télévision AzTV.