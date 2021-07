L’Azerbaïdjan représenté au RefuFest à Prague VIDEO

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a été représenté au 15e festival interculturel RefuFest à Prague, en République tchèque.

Des publications rédigées en langues anglaise et tchèque et des souvenirs sur l'histoire, la culture, le potentiel touristique et la cuisine de l’Azerbaïdjan ont suscité un grand intérêt chez les visiteurs du festival.

La chanson populaire azerbaïdjanaise « Sari Gelin » a été interprétée au RefuFest.

La culture et les traditions du Bélarus, de l'Équateur, du Guatemala, de l'Italie, de la Colombie, du Kirghizistan, du Mexique, de l'Allemagne, du Pakistan, de la Palestine, de la Slovaquie, de la Syrie, du Tatarstan, de l'Ukraine, du Vietnam et d'autres pays ont été promues au festival.