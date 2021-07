L’ICESCO et l’UNESCO élaboreront un Laboratoire de littératie des futurs

Le Caire, 3 juillet, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) ont tenu une séance préparatoire au lancement du laboratoire de littératie des futurs (LLF), qui vise à introduire les nouvelles approches de la prospective et les utiliser pour promouvoir la capacité de percevoir et de comprendre les questions urgentes, selon le site officiel de l’ICESCO.

Tenue hier en présentiel au siège de l’Organisation à Rabat et à distance, cette séance a connu la participation du Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO, des représentants du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de la Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) et de nombre de stagiaires au sein de l’ICESCO.

Dr Kais Hammami, Directeur du Centre de Prospective stratégique, a prononcé une allocution d’ouverture dans laquelle il a insisté sur l’importance d’acquérir les compétences relatives à la LF dans un monde en mutation. Il a précisé que le LFF, qui sera lancé prochainement, constitue un pas vers le développement des capacités des jeunes en matière de prospective.

Par la suite, Dr Riel Miller, Chef de la Division Littératie des futurs à l’UNESCO, a fait un exposé dans lequel il a souligné que l’importance de ce laboratoire consiste à permettre aux apprenants et aux personnes intéressées d’établir leur perception du futur et d’exprimer l’imagination y afférente, en soulignant la nécessité de se préparer pour le futur avec ses propres opportunités et défis.

Ayant indiqué que le futur se décline en plusieurs types, dont notamment le futur souhaitable et le futur probable, Dr Miller a appelé à encourager les jeunes à développer leurs capacités prospectives, en précisant que l’acquisition de cette compétence permettra de donner un sens au monde qui nous entoure. Ensuite, la discussion a été ouverte avec les questions des participants, auxquelles Dr Miller a répondu.

Pour sa part, le Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO a fait un exposé sur la notion de conception conjointe en matière de LF, les détails sur le contenu dudit laboratoire, en plus d’une simulation de la première phase de l’exploration des futurs probables et souhaitables.

Il est à noter que la littératie des futurs est une compétence que tout le monde peut acquérir, afin de pouvoir vaincre la peur associée à l’avenir, elle qu’elle permet aux individus, aux organisations et aux gouvernements de mieux comprendre le monde et de suivre les mutations.