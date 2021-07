Le discours du président Ilham Aliyev a été présenté en visioconférence à la conférence ministérielle du Mouvement des non-alignés VIDEO

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

La conférence intermédiaire des ministres des affaires étrangères du Mouvement des non-alignés (MNA) s’est tenue en ligne mardi 13 juillet.

Le discours du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a été présenté en visioconférence lors de la conférence.

Dans son discours, le président Ilham Aliyev a évoqué l'histoire du Mouvement des non-alignés, la coopération de l'Azerbaïdjan avec les États membres de la deuxième plus grande organisation au monde après l'ONU, la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés et la libération des territoires azerbaïdjanais de l'occupation arménienne. Le chef de l'État a abordé les travaux de reconstruction en cours de réalisation dans ces territoires libérés et a souligné que les mines retardent le processus de reconstruction dans les zones libérées et le retour des personnes déplacées dans leurs foyers. Il a précisé que le déminage de ces vastes zones demande beaucoup de temps et de ressources, ajoutant que l'Arménie refuse toujours de fournir les cartes des champs minés dans les territoires libérés de l'Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais a estimé que la communauté internationale doit exhorter l'Arménie à fournir ces cartes.

Le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que l'Azerbaïdjan ferait tout son possible pour aider à rehausser la réputation internationale du Mouvement des non-alignés, renforcer la solidarité au sein du mouvement et protéger la justice et le droit international.