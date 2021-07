De fortes pluies en Chine: le bilan s’alourdit à 33 morts VIDEO

Pékin, 22 juillet, AZERTAC

Les pluies torrentielles ont touché environ 3 millions de personnes dans la province centrale du Henan, avec 33 morts et 8 disparus, ont déclaré les autorités locales.

Au total, 376.000 résidents locaux ont été évacués vers des lieux sûrs, a indiqué le département provincial de la gestion des urgences.

Les eaux de pluie ont endommagé plus de 215.200 hectares de cultures, causant une perte économique directe d'environ 1,22 milliard de yuans (environ 188,6 millions de dollars).

L'observatoire météorologique provincial du Henan a activé le plus haut niveau d'alerte aux pluies torrentielles jeudi à 11h00, alors que la pluie devait continuer pendant les trois prochaines heures dans un certain nombre de villes, dont Anyang, Hebi, Xinxiang et Jiaozuo. Les précipitations cumulées locales devraient dépasser 100 mm, selon les prévisions.

Des pluies diluviennes ont également frappé la ville de Huixian entre 8h00 mercredi et 6h00 jeudi, avec des précipitations supérieures à 400 mm.

Les autorités centrales ont mobilisé 39.583 secouristes pour la lutte contre les catastrophes, et 37.953 personnes ont jusqu'à présent été évacuées à Huixian.

En dépit de fortes pluies dans la région, la circulation a graduellement repris dans la province.

L'aéroport international Xinzheng de Zhengzhou a prévu 397 vols pour jeudi, à savoir 219 sortants et 178 entrants, soit une hausse de 315 vols par rapport à la journée précédente.

A 10h00, 204 des 403 stations de péage avaient rouvert, tandis que 193 avaient partiellement rouvert, avec un contrôle de la circulation, tandis que six autres restaient fermées en raison d'un problème d'engorgement et du contrôle des inondations.

Les autorités ferroviaires déploient tous les efforts nécessaires pour assurer le ravitaillement des passagers à bord de 35 trains bloqués à Zhengzhou, tandis que les ouvriers nettoient les voies ferroviaires pour restaurer la circulation.

