Le président Ilham Aliyev se familiarise avec les scènes criminelles causées par les attaques à la roquette de l’Arménie à Gandja

Gandja, 22 juillet, AZERTAC

En marge de son déplacement dans l’ouest de l’Azerbaïdjan, le président de la République Ilham Aliyev est venu dans la ville de Gandja.

Le chef de l’Etat a pris connaissance des scènes criminelles causées par les attaques à la roquette effectuées par l’Arménie contre la population civile innocente et les infrastructures énergétiques.

Il est à noter que 26 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués et 142 blessés à la suite des attaques à la roquette de l’Arménie contre Gandja, la deuxième plus grande ville de l'Azerbaïdjan, qui compte un demi-million d'habitants et se trouve à plus de 100 kilomètres de la zone de conflit.

Après avoir pris connaissance des traces du fascisme arménien, le président Ilham Aliyev a déposé, en signe de respect pour la mémoire des civils tués, des fleurs autour des immeubles résidentiels complètement détruits.