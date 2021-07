Covid-19 : la Chine fournit plus de 700 millions de doses de vaccins aux pays du monde

Pékin, 30 juillet, AZERTAC

La Chine a fait de son mieux en fournissant plus de 700 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aux pays à travers le monde, notamment aux pays en développement, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Le porte-parole Zhao Lijian a fait ces remarques lors d'un point presse quotidien pour répondre à une question sur l'assistance vaccinale de la Chine.

Notant que la Chine a aidé plus de cent pays à sauver des vies et à lutter contre l'épidémie sans y attacher de conditions politiques, M. Zhao a indiqué que "si tels efforts sont considérés comme de la diplomatie vaccinale, la diplomatie vaccinale de la Chine est très populaire et conforme aux intérêts communs de la communauté internationale".

"Ces pays qui accusent et calomnient la Chine doivent d'abord se demander ce qu'ils ont fait pour le monde", a déclaré M. Zhao.

"Ce qu'ils doivent faire est d'arrêter leur 'diplomatie du mensonge' et leur 'diplomatie de la calomnie', et penser à consacrer leur énergie à faire quelque chose de pragmatique pour le monde en matière de lutte contre la pandémie", a indiqué le porte-parole.

Xinhua