La première vice-présidente : L'Azerbaïdjan est un pays qui a réussi à transformer « l'or noir » en capital humain

Bakou, 1er août, AZERTAC

À l'époque contemporaine, outre le besoin d'idées et de points de vue nouveaux dans chaque domaine d'activité, l'une des conditions importantes est la disponibilité de ressources humaines dotées de compétences et de savoir-faire fondées sur les connaissances scientifiques. C'est une réalité indéniable que les ressources humaines professionnelles sont la richesse de chaque pays, a estimé Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, dans son message adressé aux vainqueurs du concours « Progression ».

La première vice-présidente a noté que le développement du capital humain a toujours été une priorité sérieuse pour l’Azerbaïdjan et continue de l'être. « Dans notre pays, une attention particulière a toujours été accordée à la formation et au développement du capital humain très intelligent, à l’assurance de l'acquisition des connaissances et compétences modernes par l’individu, à l'application d'une expérience mondiale avancée dans divers domaines pour révéler son potentiel », a-t-elle précisé.

« L'Azerbaïdjan a remporté de nombreux succès et victoires ces dernières années. L'Azerbaïdjan est un pays qui a réussi à transformer « l'or noir » en capital humain. Selon le rapport du Forum économique mondial de Davos, l'Azerbaïdjan se classe aux premiers rangs dans le monde pour plusieurs indicateurs. Notre pays est l'initiateur et le participant d'un certain nombre de projets importants mis en œuvre dans la région. Aujourd'hui, l'Etat azerbaïdjanais indépendant vit sa période la plus glorieuse. La victoire que l'armée azerbaïdjanaise victorieuse a remportée dans la guerre patriotique constitue l'une des pages les plus brillantes de notre histoire moderne. Sans aucun doute, nous avons pu obtenir tous ces succès et victoires grâce au riche potentiel humain de notre peuple », lit-on dans le message.