La Turquie poursuit sa lutte contre les feux de forêts

Istanbul, 2 août, AZERTAC

Sur les 125 feux de forêts survenus en Turquie depuis le 28 juillet, 117 ont été complètement éteints ou maîtrisés, a informé le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Bekir Pakdemirli.

Précisant que le taux d'humidité dans la zone d'incendie sera faible jusqu'à mercredi, le ministre a rappelé que le temps chaud et sec se poursuivrait pendant environ une semaine et a appelé la population à être plus prudente.