Nouvelle-Zélande: une série de séismes frappent les îles Kermadec

Tokyo, 2 août, AZERTAC

Le 2 août, une série de tremblements de terre a secoué les îles Kermadec dans le Pacifique Sud, informe le Service géologique de l’Australie.

Un certain nombre de séismes de magnitude 5,4 et 5,6 ont été enregistés à l'est de l'île Raoul, à 800 kilomètres au nord-est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. L'épicentre était situé à une profondeur de 26 kilomètres.

Aucune alerte au tsunami n'a été émise.