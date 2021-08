L’Azerbaïdjan a signé cinq documents avec l’Irak jusqu’à présent

Bakou, 6 août, AZERTAC

Cinq documents ont été signés jusqu’à présent entre l’Azerbaïdjan et l’Irak, a dit le ministre azerbaïdjanais des Transports, des Communications et des Hautes technologies, Rechad Nabiyev, au cours de la deuxième réunion de la Commission mixte pour la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle entre les gouvernements azerbaïdjanais et irakien.

Le ministre a déclaré que des discussions étaient en cours pour signer 12 nouveaux documents.