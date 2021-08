Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque s’entretiennent au téléphone

Bakou, 7 août, AZERTAC

Les ministres des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Turquie, Djeyhoun Baïramov et Mevlut Cavusoglu, se sont entretenus au téléphone samedi 7 août.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle des feux de forêt en Turquie et les opérations d’extinction des incendies, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Mevlut Cavusoglu a exprimé sa gratitude à l'Azerbaïdjan pour avoir envoyé sur instruction du président de la République d'Azerbaïdjan un nouveau groupe de pompiers et une aide technique. Donnant des informations sur l'avancement du processus d’extinction des feux, Mevlut Cavusoglu a déclaré que les incendies avaient été prévenus à Antalya et que des travaux étaient en cours pour restaurer l'infrastructure endommagée. Dans le même temps, il a déclaré que des opérations de prévention des incendies sont toujours en cours dans un certain nombre d'autres endroits.

À son tour, Djeyhoun Baïramov a souligné que la partie azerbaïdjanaise était toujours aux côtés de la Turquie, pays frère, et était prête à fournir tout le soutien nécessaire.