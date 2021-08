L’ICESCO et le Groupe de la BID signent un mémorandum d’entente pour coopérer dans les domaines de l’éducation, des sciences et de l’innovation

Le Caire, 7 août, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) ont signé un mémorandum d’entente pour coopérer dans la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets, ainsi que dans la tenue d’un atelier au profit des États du monde islamique, et ce, dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la technologie, de l’innovation, des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et dans le domaine juridique, de même que la promotion de la coopération régionale à travers le transfert des compétences et le partage des connaissances, selon le site officiel de l'ICESCO.

Le mémorandum d’entente a été signé ce jeudi 05 août 2021 en vidéoconférence, par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, et Dr Bandar M. H. Hajjar, Président du Groupe de la BID, en présence de directeurs de Secteur et Département et de conseillers de l’ICESCO, et de Dr Hayat Sindi, conseillère en chef du Président du Groupe, ainsi que nombre de responsables dans le Groupe.

Dans son allocution lors de la cérémonie de signature, Dr AlMalik a exprimé son plaisir quant au partenariat stratégique, premier de son genre entre l’ICESCO et le Groupe de la BID. Il a aussi signalé que les projets et programmes contenus dans le mémorandum représentent de forts piliers pour un développement durable et une véritable renaissance pour les pays du monde islamique, et que sa mise en œuvre contribuera directement à la promotion du développement durable dans les domaines éducatif, scientifique, culturel, humain, social et juridique.

Il a également affirmé que ce mémorandum s’est caractérisé par des initiatives pilotes et des visions novatrices qui contribuent à la mise en œuvre de la nouvelle vision de l’ICESCO, et représentent la feuille de route et le départ d’un partenariat stratégique ambitieux à long terme et de vaste portée. Et d’ajouter que l’ICESCO veillera à mettre en œuvre ces initiatives dans les meilleures conditions, en coordination avec les parties compétentes dans les États membres et avec les bénéficiaires de ses programmes et ses projets.

De sa part, Dr Bandar M. H. Hajjar a souligné que le mémorandum d’entente vise à promouvoir la coopération fructueuse entre l’ICESCO et le Groupe, dans les domaines relatifs à la technologie, la réhabilitation pour les femmes et le renforcement des capacités, en ajoutant que les projets et programmes de coopération auront des effets positifs sur le terrain, sur les plans économique, social et écologique.

Les termes du mémorandum d’entente entre l’ICESCO et le Groupe de la BID portent sur la coopération dans le lancement et la mise en œuvre de programmes relatifs aux sciences, à la technologie et à l’innovation, notamment les programmes d’éducation et de formation professionnelle et technique visant la réhabilitation sociale et économique des femmes en Afrique, ainsi que le renforcement des capacités scientifiques et technologiques des États membres. La coopération dans le domaine éducatif s’appuie sur le renforcement des capacités des enseignants, de même que la réhabilitation de leurs capacités en gestion et planification afin d’assurer la flexibilité des systèmes scolaires pour faire face aux problèmes, promouvoir l’éducation des filles et soutenir l’enseignement dans les zones de conflit. Dans le domaine des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, il s’agit de la coopération à la mise en œuvre de projets visant l’amélioration des infrastructures des États membres, de l’assainissement et de l’hygiène dans les écoles, ainsi que le règlement des problèmes relevant de la pénurie d’eau. Dans le domaine juridique, cette coopération porte sur la publication d’un manuel sur la déontologie de l’intelligence artificielle dans le monde islamique aux fins de diagnostiquer un cadre juridique pour la protection des données personnelles dans les applications de l’intelligence artificielle.