Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères présente ses condoléances à la Turquie à la suite du renversement d’un bus

Bakou, 9 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a présenté ses condoléances à la Turquie à la suite du renversement d’un bus à Balikesir, en Turquie.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a partagé, sur sa page Twitter officielle, une publication à cet égard.

« Nous avons appris avec une grande tristesse la nouvelle du tragique accident de bus dans la ville de Balikesir. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des 14 personnes décédées dans l'accident, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans la publication.