Irakli Garibachvili : Les relations de la Géorgie avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et d'autres pays sont à un niveau très élevé

Tbilissi, 10 août, AZERTAC

Une politique de voisinage réussie devrait être l'une des priorités de la politique étrangère de la Géorgie, ce qui constitue notre objectif principal, a déclaré le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili, lors de la cérémonie de présentation du plan d’action pour dix ans du ministère des Affaires étrangères de la Géorgie.

Le Premier ministre a souligné que les relations de la Géorgie avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et d'autres pays étaient à un niveau très élevé.

« La Géorgie doit être l'un des principaux initiateurs de la paix et de la stabilité durables dans la région. Cela peut être une base solide pour le développement futur. La plateforme que nous proposons aux pays amis et voisins doit être développée, et nous devons être plus actifs dans ce sens », a estimé Irakli Garibachvili.